Heutbouw in Genemuiden hoopt dat 100 geschonken bomen meer dan 100 jaar meegaan

De huidige generatie bestuurders van Heutbouw, Rien en Kees Heutink, wil dat het bedrijf nog minimaal 100 jaar blijft bestaan. Duurzaamheid en toekomstbestendigheid zijn volgens het duo daarom erg belangrijk. Bomen zijn daarvoor een ‘fantastisch symbool’, want volgens de twee is het de bedoeling dat de geschonken bomen minimaal 100 jaar oud worden.

De basisscholen waren als eerste aan de beurt om een boom te mogen planten. ,,Het is heel interessant om met kinderen over groenbeleving na te denken”, zegt Rien Heutink. ,,De toekomst is voor hen en de jeugd is de adviseur van de toekomst.”

Bomen zijn belangrijk

Het doel van de Nationale Boomfeestdag is om kinderen meer inzicht in, kennis over en begrip voor bomen bij te brengen. Bomen zijn in veel opzichten belangrijk. Ze dragen bij aan het voorkomen van de opwarming van de aarde, geven schaduw en verkoeling op pleinen in hete zomers en zorgen voor een betere luchtkwaliteit.