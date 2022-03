Hilarisch, groep Hagenezen zinkt met bootje in Giethoorn: ‘Even rustag!?’

Giethoorn werd zaterdagmiddag op stelten gezet door vier oer-Hagenezen. In video's die nu viraal gaan op sociale media, is te zien hoe de groep van twee mannen en twee vrouwen met keiharde muziek aan door de wateren van Giethoorn varen. De sfeer zat er goed in, totdat even later het bootje zinkt en ze compleet onder water staan. Geheel onverwacht is het niet: ,,Ik zei het al!”, schreeuwt een van de twee dames.