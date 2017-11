Historisch meubelstuk Staphorst na 122 jaar met pensioen

Een historisch object in de gemeente Staphorst is van het gemeentehuis overgegaan naar Museum Staphorst. Het gaat om de zetel van de burgemeester, gemaakt in 1895. Het museum heeft de rijk versierde stoel in permanente bruikleen gekregen.

Bij Museum Staphorst zijn ze blij met versierde stuk antiek. De zetel wordt onder meer gebruikt bij huwelijksvoltrekkingen en zo nu en dan gaat er eens iemand op zitten. Even burgemeester spelen. Toen de stoel in de raadzaal stond, was dat verboden.

De gemeente Staphorst is momenteel aan het experimenteren met het meubilair in de raadszaal, in afwachting van nieuwe tafels en stoelen. De zetel van de burgemeester moest blijkbaar wijken en ging over naar het museum.

1895

Maar liefst veertien burgemeesters van de gemeente Staphorst, inclusief de huidige voorzitter van de gemeenteraad, Theo Segers, hebben er sinds 1895 op gezeten om de raadsvergaderingen te leiden. Of het ding comfortabel zat of niet, daarover verschilden de meningen.

Het is niet duidelijk wie de stoel maakte en waarom. In het houtsnijwerk staan behalve het wapen van Staphorst en gebeeldhouwde leeuwenkoppen ook de jaartallen 1861-1895. Dat impliceert dat de stoel uit 1895 komt. 34 jaar is geen jubileum. Er moet dus wat anders aan de hand zijn geweest. Maar wat?

Even grasduinen leert dat burgemeester mr. Petrus Slot (1831-1902) precies in die tijd eerste burger was der gemeente Staphorst. Hij kwam in 1861 van de gemeente Nijeveen en hij nam afscheid in 1895 van de gemeente Staphorst. In 1902 overleed hij in Meppel.

Straat

Anders dan de burgemeesters Van Wijngaarden, Ebbinge Wubben, Niemeijer en Van der Wal heeft Slot geen straat in de gemeente Staphorst en dat terwijl hij er tientallen jaren zat.

Na Frederik Allard Ebbinge Wubben, Jolle Gabe Veening en Hendrikus van Barneveld was hij de vierde burgemeester van de gemeente Staphorst. Dat deed hij maar liefst 34 jaar. Alleen Ebbinge Wubben (41 jaar) en Ary Hendrick Jan van Wijngaarden (35) jaar waren langer burgemeester. Wellicht was de stoel een afscheidscadeau van Petrus Slot of was het een cadeau voor hem. We weten het niet. Nu dus in Museum Staphorst.