Historische pareltjes van Hasselt komen bij Stefan uit de 3D-printer

Video Dutch Climate Systems uit Meppel wint innovatie­prijs met zijn ‘airco van de toekomst’

3 juni Dutch Climate Systems uit Meppel is de winnaar van de XIC Innovation Award 2021 met de IceCube. Dat is 'de airco van de toekomst’. Hij is zuinig, stoot geen broeikasgassen uit en ventileert. De winnaar werd donderdagmiddag bekend gemaakt tijdens het online XIC Innovation Event in Zwolle.