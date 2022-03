Historische vaartuigen meren af in haven Vollenhove, voor de schippers is het twee jaar een soort reünie

Hoe kerken samen cruciale rol spelen tijdens vluchtelin­gen­cri­sis: ‘Er zijn voor mensen in nood’

De kerken in onze regio blijken de spil voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen, die vanuit kerken in hun thuisland hierheen komen. Ineens gaat het niet meer over stromingen, maar over opvang van medemensen. Alle kerken slaan de handen ineen en zetten de deuren open.

18 maart