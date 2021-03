Hoe corona het leven in Hasselt ontwrichtte: ‘Het was dokteren in een rampgebied’

Corona-update | Man uit Hasselt overleden, diefstal mondkapjes in Putten en groothan­dels voor iedereen open

19 maart De nieuwsberichten over het coronavirus volgen elkaar in een rap tempo op. De Stentor zet dagelijks de belangrijkste gebeurtenissen op een rij. Met vandaag: een man uit Hasselt is de eerste coronadode in GGD-gebied, de Grand Prix van Zandvoort gaat 3 mei niet door en iedereen kan boodschappen doen bij groothandels.