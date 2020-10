Hoe een ambitieus plan op Eeserwold maar niet van de grond kwam: ‘Was nooit een voorstander van het plan’

Kaart Steenwij­ker­land kan horeca na tweede lockdown alleen met terrassen en reclamecam­pag­ne steunen

6:30 Winterterrassen en een toeristische marketingcampagne moeten de horeca in Steenwijkerland er na deze tweede lockdown weer bovenop helpen. ,,We doen als gemeente veel voor de horeca, maar het geven van inkomenssteun is en blijft een landelijke verantwoordelijkheid”, aldus woordvoerder Marcel de Werd.