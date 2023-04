Hoe een monumentaal pand in Blokzijl van energielabel F naar A ging: ‘Ja, dit is uniek’

Het plastic fietspad in Giethoorn wordt deels vervangen: is de proef mislukt?

Het plastic fietspad in Giethoorn is deels verzakt. Daarom worden sommige kunststof platen vervangen door normale, stenen exemplaren. De fietsstrook ligt langs de provinciale Beulakerweg in het toeristische waterdorp, en werd in 2018 aangelegd als proef. Is die proef nu mislukt?