Hoe gaat Steenwijkerland het beste om met alle toeristen?

Over het thema toerisme is de afgelopen jaren volop gediscussieerd in Steenwijkerland. Met trekpleister Giethoorn ondervindt de gemeente niet alleen de voordelen, maar ook de nadelen van de komst van toeristen. Dat er ruim tachtig bezoekers waren bij de bijeenkomst in de Grote Kerk in Blokzijl toont aan dat het onderwerp leeft.