Hoe groot is invloed van ‘de Kop’ in Provinciale Staten?

ANALYSE - Voor wie in Noordwest-Overijssel woensdag wil stemmen op een streekgenoot is de keuze zeker niet reuze. Van de 343 kandidaten komen er 34 (10 procent) uit de gemeenten Steenwijkerland (16), Staphorst (9) en Zwartewaterland (ook 9). Het merendeel staat ook nog eens laag op de kandidatenlijsten.

Nu maken vijf personen ‘de Kop’ deel uit van het provinciaal bestuur en dat is 2,35 procent. Een streek als Twente en de grote steden hebben een grotere afvaardiging. Of dat percentage na woensdag veel hoger zal zijn, is ook zeer de vraag. Kijkend naar de huidige verdeling van de beschikbare 47 zetels in Provinciale Staten dreigen vrijwel alle kandidaten op basis van hun positie buiten de boot te vallen. Of ze moeten via voorkeursstemmen een plaatsje zien te bemachtigen in het provinciehuis in Zwolle.

De huidige Statenleden Dirk van Dijk uit Genemuiden (SGP, nu 2 zetels) en Fred Kerkhof uit Tuk (50Plus, nu 1 zetel) maken grote kans dat ze terugkeren in het provinciaal maken. Zij voeren de kandidatenlijsten van hun partij aan. Op de wip zitten Klaas de Lange uit Nederland (elfde plaats CDA, dat nu elf zetels heeft), Gert Brommer uit Tuk (vijfde plaats VVD, nu zes zetels) en Gilia Hanskamp uit Blokzijl (tweede plaats Partij voor de Dieren dat nu één zetel heeft.

Volledig scherm Verkiezingsaffiche Gert Brommer uit Tuk © vvd

Kop d'r Veur

Brommer maakt sinds januari vorig jaar deel uit van het provinciaal bestuur. ,,Het is hartstikke belangrijk voor Noordwest-Overijssel dat er vertegenwoordigers uit eigen omgeving in de Staten zitting hebben. Die weten wat er speelt en zijn toch iets gemakkelijker benaderbaar’’, zegt Brommer. ,,Ik voer campagne met de leus Kop d’r Veur en dat is niet voor niets.’’

Het moet volgens Brommer leiden tot zoveel voorkeurstemmen dat zijn positie voor de komende vier jaar is verzekerd. ,,Maar voor een goede vertegenwoordiging van het gebied hoop ik dat ook regionale kandidaten van andere partijen een zetel krijgen. Dan kun je je samen sterk maken voor bepaalde onderwerpen. Politiek is immers samen iets voor elkaar krijgen’’, zegt Gert Brommer.

Goede spreiding

Genemuidenaar Dirk van Dijk (SGP) gaat op voor een jubileum. Met een herverkiezing is hij een kwart eeuw Statenlid. In al die jaren in de provinciale politiek heeft hij gezien dat het wel degelijk belangrijk is waar iemand vandaan komt. ,,Als Statenlid ben je er voor de hele provincie, maar je hebt meer kennis over het gebied waar je woont. Je kent de gemeenschap, weet wat daar speelt. Daarom is een goede spreiding erg belangrijk.’’