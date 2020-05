Hoger waterpeil om verdroging natuur in ‘de Kop’ aan te pakken

Een proef van waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) pakte de afgelopen twee droge zomers goed uit. De geringe neerslag werd opgevangen door eerder water van buiten in te laten. De geslaagde ploeg is voor het waterschap reden om ook deze zomer eerder water het gebied in te laten. In plaats van water inlaten bij een peil van NAP -0,83 meter gebeurt dit nu bij NAP -0,76 meter. Dat leidt tot een hoger waterpeil.

Het waterschap zette in april vorig jaar een proef op in afstemming met de provincie Overijssel, de terreineigenaren Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer, de in het gebied werkzame rietsnijders, de Bond van binnenvissers en het Natuurcollectief Noordwest Overijssel. Omdat de ervaringen positief waren is eerder dit jaar de proef al verlengd, vooruitlopend op de herziening van het peilbesluit.

Dat is nu vastgesteld door het waterschapsbestuur en ligt ter inzage via het onlinwaterschap. Belanghebbenden hebben zes weken de tijd om met een reactie te komen.

Weinig neerslag