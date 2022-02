Hond in veiligheid gebracht na brand in appartement Meppel

Buurtbewoners van het appartementencomplex hadden de brand opgemerkt en waarschuwden de brandweer. Bij aankomst in de woning stond er een pan op het vuur. De bewoner was op dat moment niet thuis.

In de woning was alleen een hond aanwezig. Die is door de hulpdiensten in veiligheid gebracht. De brandweer had het brandje snel onder controle. De bewoner is inmiddels op de hoogte gesteld.