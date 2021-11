Hond zou zijn aangereden tijdens vechtpartij in Steenwijk, politie pakt 2 man op: ‘We hebben een mes!’

Update en videoDe politie is gisteravond rond 20.30 uur in Steenwijk massaal uitgerukt voor een mishandeling aan de Gasthuislaan. Volgens meerdere getuigen had een automobilist een hond aangereden waarna hij het duo mishandelde dat het dier uitliet. De politie heeft twee mannen opgepakt.

Het incident zorgde voor massale inzet van politie-eenheden in de wijk. Agenten kwamen met meerdere voertuigen en per fiets ter plaatse en zetten meteen de directe omgeving af.

Daarbij hebben zij volgens getuigen de woning betreden van de automobilist die de hond zou hebben aangereden. De mishandeling zou hebben plaatsgevonden aan het begin van de straat waarna de verdachte zich na de mishandeling een huis is binnengegaan verderop in de straat.

Volledig scherm De politie kwam met meerdere eenheden ter plaatse, op verschillende plekken in de straat waar het incident plaatsvond, lagen plasjes bloed. © Compact Media

Meerdere aangiftes

Woordvoerster Chantal Westerhoff van politie Oost-Nederland spreekt van een onoverzichtelijke situatie met meerdere aangiftes.

,,In één daarvan is inderdaad sprake van de aanrijding van een hond, maar wij weten nog niet of dat ook een feit is. We weten wel dat er een vechtpartij is geweest tussen meerdere mensen waar over en weer klappen zijn gevallen. Wij onderzoeken op dit moment de zaak.’’

Twee arrestaties

Op verschillende plekken in de straat werden na het incident plasjes bloed aangetroffen. Of dat van de hond of van mishandelde mensen was, is niet helder.

,,Wie precies wat heeft gedaan, is gewoon nog niet duidelijk. We hebben wel twee mannen opgepakt, zij zitten nu vast en worden gehoord. Naar het zich nu laat aanzien, is er niemand dusdanig gewond geraakt dat hij of zij naar het ziekenhuis moest.’’

Volledig scherm De politie kwam met meerdere eenheden ter plaatse, op verschillende plekken in de straat waar het incident plaatsvond, lagen plasjes bloed. © Fotopersbureau Steenwyck

Onduidelijkheid

Een rondgang door de straat bij daglicht, leverde niet meer duidelijkheid op. De bloedvlekken waren weggehaald, omwonenden schetsten ook een scenario waarbij twee jongens een ruzie uitvochten met twee andere jongens waarbij een mes is getrokken.

Het bloed dat eerder vanmorgen op straat lag, zou niet van een hond, maar van één van de jongens afkomstig zijn.

Hoop geschreeuw

Een vrouw die het tafereel van bovenaf heeft kunnen zien en horen, verklaart anoniem tegenover de Stentor: ,,Het was een hoop gedoe en geschreeuw. Er stonden een hoop mensen bij elkaar en ineens werd er geschreeuwd: ‘We hebben een mes, we hebben een mes!’’’

De vrouw zegt daarop de politie te hebben gebeld. ,,Ik hoorde ook dat het iets met een hond te maken zou hebben gehad, maar dat weet ik niet. Verder kon ik niet veel zien, het was donker en er was chaos.’’

Zij vermoedt dat er geen bewoners van de straat zelf betrokken waren bij de ruzie. ,,Wij wonen in de buurt van het centrum, ik vermoed dat er elders iets is gebeurd dat hier tot een climax kwam. Gelukkig was de politie snel ter plaatse waarna de rust wederkeerde.’’

Volledig scherm De straat zaterdagmorgen bij daglicht. © Jasper van Loo