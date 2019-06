Honderd eigenaren van asbestdaken krijgen gratis toets van Overijssel

Update Politie doorzoekt woning in Meppel: onderzoek naar gruwel­moord Halil Erol hervat

16:57 De politie heeft het onderzoek naar de moord van Steenwijker Halil Erol hervat. Het onderzoek in de woning aan de Jan Sluytersstraat is sinds donderdagochtend in volle gang. Het is een van de woningen die al eerder in het onderzoek naar voren kwam, bevestigt de politie.