Honderden dode vissen in water Genemuiden

Staphor­sters moeten meer gaan bewegen

11:30 Staphorsters moeten meer gaan bewegen en sporten. Dat is de boodschap van het college van burgemeester en wethouders in de opgestelde nota Staphorst in beweging in. De gemeenteraad bespreekt die tijdens de vergadering van 24 maart die, zoals het nu lijkt, wel doorgaat maar dan zonder de aanwezigheid van publiek. Wel kan er eventueel worden ingesproken.