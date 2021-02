Honderden woningen bouwen in Zwartewaterland, vooral om aan de vraag van de eigen inwoners te kunnen voldoen

KAART | Positieve tests verdubbeld in Noord- en Oost-Gelderland, Dalfsen weer lichtpunt­je

3 februari Het aantal positieve tests in Noord- en Oost-Gelderland verdubbelde vandaag ten op zichte van een dag eerder. IJsselland ziet vandaag een lichte toename. In het hele land nam het aantal gemelde coronagevallen toe: 4060 waren het er over het afgelopen etmaal.