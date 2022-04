Honderdjarige muziekvereniging De Bazuin Wetering is springlevend

Waar veel muziekverenigingen het tegenwoordig moeilijk hebben, is De Bazuin Wetering uit Scheerwolde/Wetering nog springlevend. Zaterdag vierde de christelijke muziekvereniging haar honderdjarig bestaan, dat al in 2020 was, met een jubileumconcert in De Meenthe in Steenwijk.