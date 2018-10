Hoofdredacteur Quote bij Business Gala Steenwijkerland

Naast de aanwezigheid van Schimmelpenninck schermt de organisatie nog met een 'geweldige surprise-act'. Het Business Gala Steenwijkerland heeft vrijdagavond 9 november plaats in theater De Meenthe in Steenwijk.

De organisatie legt inmiddels de laatste hand aan dit jaarlijkse treffen van ondernemend Steenwijkerland. Het is een speciale editie, want voor de twintigste keer wordt de Ondernemer van het Jaar bekendgemaakt. Daarom is er speciale aandacht voor alle oud-winnaars van de verkiezing. De winnaar krijgt het door beeldend kunstenaar Jan Krikke uit Giethoorn gemaakte kunstwerk, waarop inmiddels negentien namen staan. Dat is nu in het bezit van de winnaar in 2017, Peter Millenaar, algemeen directeur van Agrifac Machinery.