Hoofdveld sportpark Genemuiden als etalage voor producent kunstgras

videoHet hoofdveld van sportpark De Wetering in Genemuiden wordt binnenkort voorzien van het allernieuwste kunstgras uit de fabriek van Edel Grass. Een mat zoals deze ligt nog nergens ter wereld, verzekert projectmanager Mark van Spriel van de Genemuider tapijt- en kunstgrasgigant. ,,Het is straks onze etalage als we potentiële klanten op bezoek hebben.’’ En die komen uit de hele wereld, want Edel Grass is één van de marktleiders.

Het bedrijf heeft de afgelopen jaren een nieuwe kunstgrasmat ontwikkelt, die zo nieuw is dat er nog geen naam voor is. Daarom wordt als werktitel Edel Future Next gebruikt. Die nieuw kunstgrasmat is ontstaan door twee in andere kunstgrasmatten verwerkte vezels met elkaar te combineren. Het gaat volgens Van Spriel om de gangbare Future vezel en de wat dikkere Diamond Blade vezel, met wat hij noemt ‘een hoog herstellend vermogen’ met als resultaat een intensievere bespeelbaarheid en langere levensduur.

Tests

,,Het blijkt de ideale combinatie te zijn. Tests in de fabriek hebben dat uitgewezen’’, prijst Van Spriel de nieuwste vondst aan. Daarbij is gekeken hoe de bal rolt en stuitert, maar ook hoe de voetballers met hun voeten hun draaibewegingen kunnen maken. De vulling van het nieuwe kunstgras, in vaktermen de infill, bestaat uit een zandlaag en milieuvriendelijke hybride korrels. ,,Ook dit wordt nog niet in Nederland toegepast, overigens wel in Duitsland’’, zegt Mark van Spriel.

Nu het kunstgras op het hoofdveld van sportpark De Wetering na tien jaar aan vervanging toe is, heeft uiteraard de plaatselijke voetbalclub uit de Nederlandse tapijthoofdstad de primeur. Als de nieuwe kunstgrasmat er over enkele weken ligt, worden er opnieuw tests uitgevoerd, dan door een onafhankelijk keuringsinstituut, met als doel een certificering van de UEFA en FIFA te verkrijgen. ,,Want we streven het hoogste na’’, zegt Van Spriel. ,,Maar ik denkt niet dat we deze matten gaan leggen bij profclubs in ons land. Die willen juist weer terug naar natuurgras.’’

Competitie

Het hoofdveld van sportpark De Wetering in Genemuiden wordt nog voor de start van de nieuwe voetbalcompetitie voorzien van een nieuwe kunstgrasmat. Sportclub-secretaris Sjaak Pleijsier zegt dat de planning van de werkzaamheden er op is gericht dat het veld voor het begin van het nieuwe seizoen speelklaar is en dat de vereiste keuring dan ook heeft plaatsgevonden. ,,Toch hebben wij de KNVB verzocht om in de eerste competitieronde een uitwedstrijd voor ons in te roosteren. Dan hebben we enige speling.’’

Het hoofdveld op De Wetering wordt niet alleen gebruikt voor wedstrijden van het in de Hoofdklasse uitkomende eerste elftal. Pleijsier: ,,Al onze leden maken er gebruik van, voor wedstrijden en trainingen. Het kunstgrasveld is op doordeweekse dagen ook iedere avond in gebruik.’’ De gemeente Zwartewaterland bekostigt de vervanging van het veld. Na Genemuiden zijn de komende jaren de sportparken in Hasselt en Zwartsluis aan de beurt.

Volledig scherm Vervanging van het kunstgrasveld op De Wetering. © Pedro Sluiter Foto