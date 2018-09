Hoogseizoen breekt aan voor Notengaard Bisschop in Kallenkote

De notengaard beslaat vijf hectare en ligt in het weidse buitengebied van de gemeente Steenwijkerland, op de grens van Overijssel en Drenthe. Ruim zeshonderd walnotenbomen en ongeveer tweeduizend hazelaars vormen hart en ziel van het levenswerk van de familie De Vries. ,,Mijn ouders zijn hier begonnen met walnoten", vertelt Paulien. ,,Ze hadden er melkkoeien naast. Toen zij ermee wilden stoppen, zijn wij er in 2001 ingestapt. Wij zijn er wat intensiever mee bezig gegaan. Destijds was het een aantal bomen in een weiland, nu is het een echte boomgaard."