Hoogste waardering voor bed & breakfast Sint Jansklooster en Staphorst

Binnen het klassificatiesysteem met een tot en met vijf tulpen worden B&B’s beoordeeld en ingedeeld op kwaliteit. Zeven accommodaties in de regio zijn gewaardeerd met vier tulpen. Daartoe behoort ook De Pieper Horizon in Genemuiden. Die had in deze categorie bovendien een nominatie voor de verkiezing van beste bed & breakfast en eindigde daarin als tweede achter Bacán in Den Haag. Deelnemende accommodaties werden door een mystery guest beoordeeld. De Pieper Horizon werd geroemd omdat het over wellness beschikt en er een heerlijk streekontbijt werd geserveerd.