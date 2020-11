Horeca-academie Weerribben-Wieden krijgt andere opzet: ‘Willen studenten graag stageplek bieden’

Restau­rants open met Kerst? Sukerieje in Dalfsen en 't Pestengast­huys in Zwolle zijn er klaar voor

12:00 Op z’n vroegst medio december weten restauranthouders of ze nog een mooie kerstomzet kunnen draaien of niet. Staan ze te popelen om weer open te gaan? Of vrezen ze dat de (personeels)kosten de opbrengsten zullen overstijgen en houden ze het bijvoorbeeld bij het bezorgen en laten afhalen van gerechten?