Horeca Hasselt ziet niets in eenrichtingsverkeer

Veelbespro­ken in- en uitrit Hasselt op de politieke agenda

26 november Op hoog niveau, zoals wethouder Maarten Slingerland het noemt, komt de veel besproken nieuwe in- en uitrit van het bedrijf Breman in Hasselt op de politieke agenda. Hij praat binnenkort met de directeur Wegen en Kanalen van de provincie Overijssel over de kwestie, die in Hasselt voor veel beroering heeft gezorgd, zoals onlangs in de Stentor stond.