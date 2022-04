Horeca in Meppel doet plastic wegwerpbekers in de ban bij evenementen

Met 4113 ingezamel­de elektri­sche apparaten wint de Johannes Bogerman­school uit Genemuiden de E-Waste Race

De Johannes Bogermanschool in Genemuiden heeft de E-Waste Race gewonnen. De leerlingen zamelden 4113 elektrische apparaten in. Daarmee versloegen zij negen andere scholen in Zwartewaterland, Steenwijkerland en Hattem. ,,Een fantastische prestatie”, zei een trotse wethouder Harrie Rietman. ,,Maar de grootste winnaar is natuurlijk het milieu, want de materialen worden nu weer hergebruikt.”

8 april