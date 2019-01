Horeca Staphorst wil geen concurrentie van museum

Namens de horecaondernemers in Staphorst heeft Koninklijke Horeca Nederland de gemeenteraad gevraagd grootschalige horeca-activiteiten in de museumboerderij Staphorst tegen te gaan als die mag uitbreiden. ,,De bezorgdheid is nergens voor nodig’’, zegt vicevoorzitter Jouk Huisman van het museumbestuur, ,,onze core business is het ontvangen van mensen en hen vertellen over de geschiedenis van ons dorp.’’

De horecabond heeft de raad een brief gestuurd naar aanleiding van de raadsvergaderingen over de toekomstplannen van de museumboerderij. Die kampt met een groot ruimtegebrek en heeft de wens uit te breiden met een – door de gemeente – aan te kopen leegstaande boerderij, waar ooit een meubelmakerij in was gevestigd.

,,Vanzelfsprekend een prima initiatief om het museum uit te breiden aangezien dit weer verdere mogelijkheden op het gebied van toerisme en recreatie biedt. Meer bezoekers richting Staphorst die mogelijk ook meer zullen gaan besteden’’, aldus KHN-regiomanager Hellen Massen namens de horecaondernemers in Staphorst.

feesten en partijen

Maar KHN vraagt tegelijkertijd aandacht voor de horeca-activiteiten in de museumboerderij. De vereniging gaat er van uit dat het gaat om wat wordt genoemd horecaondersteunende activiteiten die passen bij de doelstelling en de functie van het museum. ,,Commerciële horeca-activiteiten zoals feesten en partijen van persoonlijke aard horen hier niet thuis. Dit is voorbehouden aan de reguliere commerciële horecabedrijven in de gemeente’’, stelt Massen.

Mocht de museumboerderij zich toch op dit pad willen begeven, dan zou het volgens haar correct zijn om van dit onderdeel een commerciële horeca-exploitatie te maken ‘om zo een eerlijk speelveld te kunnen garanderen’. ,,Concurrentie vinden onze KHN-leden geen enkel bezwaar maar dan dient het wel eerlijke concurrentie te zijn en niet een gesubsidieerde concurrentie’’, aldus Hellen Massen.

Geen zorgen

Vicevoorzitter Jouk Huisman van het museumbestuur kent de brief aan de gemeenteraad niet, maar zegt in een reactie dat de horecabond zich geen zorgen hoeft te maken. ,,Feesten en partijen zijn echt niet de bedoeling. Bezoekers kunnen een kopje koffie een plakje koek of een Staphorster rolletje en alcoholvrije dranken krijgen. Dat is het.’’