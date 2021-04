Hosanna rond zorgcomplex voor jongeren op locatie Levensboom in Rouveen slaat om in teleurstelling

Boeren in Steenwij­ker­land storten hun hart uit in onderzoek gemeente

15 april De protestacties van boeren liggen nog vers in het geheugen. Het wantrouwen jegens de overheid is groot, de toekomst dankzij onder meer de stikstofcrisis ongewis. Hoe zien boeren in Steenwijkerland hun toekomst? In opdracht van de gemeente deed stichting Stimuland onderzoek aan de hand van enquêtes en keukentafelgesprekken met agrarische ondernemers. Projectleider Mirjam Arends legt uit.