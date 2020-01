‘Hotel’ moet belang insecten duidelijk maken in Zwarte Dennen

Restau­rants balen van gasten die niet op komen dagen of last-minute afhaken

11 januari Populaire restaurants in de regio balen van ‘no-shows’; gasten die wel reserveren, maar niet komen opdagen of kort van tevoren een tafeltje annuleren. Eetgelegenheden in de omgeving twijfelen nog over maatregelen als een aanbetaling vragen.