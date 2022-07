Houdt de gondelvaart het hoofd boven water?

Het baart voorzitter Feitze Leemburg best wel zorgen. ,,In 2018 is er nog een brandbrief rondgestuurd in het dorp omdat de gondelvaart dreigde te verdwijnen. Aanwas van jeugd is er niet of nauwelijks.’’ De stikstofproblematiek is een ander opdoemend probleem. ,,Dwarsgracht ligt midden in Natura2000-gebied. We hebben een rapport op laten stellen om te kijken of we aan de Natuurbeschermingswet voldoen. Dat heeft ons veel tijd gekost en 500 euro. Voor een kleine vereniging veel geld. Gelukkig komen we net aan de goede kant van de streep uit.’’