Huisarts Reza Pezeshki Nia zit in het oog van de coronastorm in Staphorst: ‘Ik veroordeel niemand’

Dit is ‘het weervrouw­tje van Rouveen’; ‘Kleine moeite om iedere dag regenstand door te geven’

18 oktober Rouveen heeft Henriet Dunnink als de plaatselijke weervrouw ontdekt. Nu ze centraal staat in een landelijke campagne over vrijwilligerswerk, vragen plaatsgenoten aan haar hoeveel regen er is gevallen. ,,Ik ben een soort Klazien uut Zalk nu’’, zegt ze, verwijzend naar het kruidenvrouwtje dat een fenomeen in de jaren 80 was, ,,maar dan het weervrouwtje van Rouveen.’’