Huiskamervertellingen bij W.G. van de Hulstfestival in Hasselt

Het was een van de vele vertellingen tijdens de achtste editie van het festival, dat grotendeels in het teken stond van de schoolmeester en kinderboekenschrijver. Die schreef ruim negentig kinderboeken waarvan bijna vijftien miljoen exemplaren werden verkocht. Nadat zijn kleindochter Rose Marijne het festival, dat vorig jaar door geldgebrek niet doorging, had geopend, waren er op diverse plekken in het druilerige Hasselt activiteiten. Naast de vertellingen, door onder meer burgemeester Eddy Bilder en predikant Westerhout, was er muziek, boekenverkoop, exposities, en dat allemaal in de nostalgische sfeer die de boeken van Van de Hulst uitstralen.