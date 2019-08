Hulp vanuit de Kop van Overijssel voor door bloementekort getroffen corso's

In Vollenhove en Sint Jansklooster zijn bijna anderhalf miljoen dahliabloemen geplukt voor de dit weekeinde elders in het land te houden vier bloemencorso’s. Die konden de oogst goed gebruiken in een tijd waarin de dahlia's schaars zijn na een droge, hete zomer.

,,Door het goede weer afgelopen week hadden we een zeer vruchtbare pluk’’, zegt Harold Westhuis van de Vollenhoofse bloemencommissie. ,,Maar liefst 2018 kisten hebben onze telers kunnen leveren. Dat is ongeveer 825.000 dahlia’s, iets meer dan vooraf was geschat. Maar een paar warme nachten met temperaturen boven de 16 graden heeft de dahliaplanten goed gedaan’’, aldus Westhuis.

De Vollenhoofse bloemen, gelukt op velden rond het stadje en in de Noordoostpolder, gingen voor het merendeel naar het corso in Beltrum, 1206 kisten in totaal. Zundert kreeg 602 kisten en Eelde 210 kisten. Winterswijk, waar ook een corso is, kreeg geen bloemen vanuit Vollenhove. ,,Wie naar welke plaats levert en hoeveel is een gevolg van landelijk overleg’’ , geeft Westhuis aan. ,,Wij hebben onze schatting kenbaar gemaakt en dat is door de corso’s onderling verdeeld.’’

De bijdrage vanuit Sint Jansklooster aan de vier dit weekeinde te houden corso’s is met bijna 1600 kisten en 640.000 bloemen minder groot dan normaal. Daar viel de pluk tegen en dat heeft volgens Alfred Boes vooral te maken met de droogte. ,,We zullen toch moeten gaan kijken hoe we met de veranderende klimaatomstandigheden om moeten gaan bij de verzorging van de velden’’, stelt Boes. Sint Jansklooster leverde ook nog een hoeveelheid bloemen aan een corso in Duitsland, al jaren een vaste afnemer.

Zundert, zondag met 20 praalwagens en in totaal ruim 7 miljoen bloemen het grootste corso van Europa, beschikt zelf over enorme dahliavelden met een gezamenlijke oppervlakte van ruim 30 hectare. Het corso heeft voldoende bloemen, zo geeft John Hoppenbrouwers aan, mede dankzij de leveringen uit het land. ,,Alle velden in Nederland staan weer volop in bloei, de leveringen zijn naar verwachting verlopen.’’

Minder positief