Hulpdiensten zoeken bij sloot slachtoffers ongeval in Vollenhove: inzittenden zitten hoog en droog thuis

Oorlogsta­fe­re­len in zand maken in het Kuinderbos plaats voor kinderboe­ken: ‘Dit spreekt iedereen aan’

7:00 De zandsculpturen met het thema ‘75 jaar vrijheid’ maken in het Kuinderbos plaats voor negen nieuwe kunstwerken van zand met als onderwerp ‘kinderboeken’. Terwijl het werk aan de nieuwe kunstwerken nog volop bezig is, was er afgelopen weekend sprake van baldadigheid. ,,Het is een domper, maar we gaan weer verder hoor”, zegt Staatsbosbeheer-boswachter Harco Bergman.