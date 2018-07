Hulphond moet dementerende ouderen in Steenwijk helpen

Dylan Groenewe­gen na opgave Tour de France wel bij Spektakel van Steenwijk

15:56 Tweevoudig etappewinnaar in de Tour de France Dylan Groenewegen komt definitief naar het 51ste Spektakel van Steenwijk op dinsdag 7 augustus. Groenewegen moest in de Tour de France opgeven, maar is wel present in Steenwijk.