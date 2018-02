Huurders in Steenwijk zijn boos

De klachten: schimmel in de douche, op zolder en in het schuurtje kun je zo naar de sterrenhemel kijken, daken vertonen lekkage en in veel kelders staat water. Volgens de bewoners wonen ze zeker niet in droomwoningen in de Kanaalstraat en Parkstraat. En daar wordt maandelijks een fikse huur voor overgemaakt aan Woonconcept. Zo tussen de 450 en 580 euro. Sommigen betalen zelfs de hoofdprijs van 610 euro.

Lekkage

"We hebben lekkage in onze kelder. Woonconcept gebeld, nou ze moeten nog komen", zegt Clara ten Veen, die in de Kanaalstraat woont. Bij buurvrouw Jellie Boersma is de situatie al niet veel beter. "Nieuwe daken, nieuwe douches. Ze hebben ons met van alles lekker gemaakt. Bij mij waait de wind zo vol door de kamer. Niks isolatie, hartstikke koud." Steven de Jongh woont met zijn vrouw op huisnummer 3 in de Kanaalstraat. "Onze douche doet het niet goed, het plafond zit vol schimmel. Lijkt me niet gezond. En isolatie, tja wat moet je ervan zeggen? Wij stoken ons het lazarus. Ja, wij zijn de mensen die daarvoor 610 euro per maand betalen."