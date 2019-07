I Love Giethoorn: De Gieterse kudde ‘voor geluk’ groeit

We hadden al bier en kaas uit Giethoorn, nu zijn er ook geiten. Gekkigheid op poten voor de sier. Vensterbankformaat of levensecht in je voortuin. Maar het zijn niet zomaar geiten! Deze Gieterse iconen staan symbool voor een goed verhaal, want het gros van de opbrengst gaat naar goede doelen in de gemeente Steenwijkerland. Te beginnen met een onvergetelijk dagje uit in Giethoorn deze zomer, voor 50 minder bedeelde kids met hun begeleiders.