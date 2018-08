Iedereen in Belt-Schutsloot is druk met de gondelvaart

Het kleine waterdorp Belt-Schutsloot slaagt er al 80 jaar in om een gondelvaart te houden. Vanavond begint het evenement dat nog steeds groei vertoont. In aantal gondels, dit jaar maar liefst 13 door de komst van twee nieuwe jeugdgroepen, en in publieke belangstelling. Hoe flikken de 550 inwoners dat? Voorzitter Gert Weijs van de Christelijke Oranje Vereniging geeft het antwoord in één woord: saamhorigheid.

,,Het gondelbouwen wordt je hier met de paplepel ingegoten. Het voortbestaan van het evenement is ook nog nooit een punt geweest. Er haken wel eens groepen af of gaan samen verder. Maar er staan ook altijd nieuwe gondelbouwers op. Dit jaar hebben zich twee nieuwe jeugdgroepen aangemeld. Met de gondels van De Bokkers en The Next Level zijn we erg blij.”

Volgens Weijs is het hele dorp met de gondelvaart bezig, van jong tot zeer oud. ,,Gezinnen die niet bij de gondelvaart zijn betrokken moet je met een zaklampje zoeken. Ze bouwen, of zijn op een andere manier behulpzaam bij de organisatie. En ook verschillende campinggasten helpen mee, en dan vooral bij de bloemengondels. Als Beltigers zijn we trots op onze gondelvaart. Het klinkt chauvinistisch, maar het is de mooiste in ons land.” Weijs licht dat toe: ,,Dat komt omdat we als enige bloemengondels hebben. En ten opzichte van andere gondelvaarten zijn we in de gelukkige omstandigheid dat de bruggen in het dorp omhoog kunnen, zodat de gondelbouwers niet aan een bepaalde hoogte zijn gebonden. Dat leidt tot gondels met indrukwekkende afmetingen.”

Puntertje

Volgens Weijs, vijftien jaar bestuurslid waarvan de laatste jaren voorzitter, weet uit de overleveringen dat het ooit is begonnen met een puntertje waarop met papier-maché en takken een voorstelling was uitgebeeld. Later werden dat bokken en vletten. En naast de allegorische gondels, deden de bloemengondels hun intrede. Drie groepen maken daarvan gebruik. Per gondel worden er enkele tienduizenden dahlia’s verwerkt. Die worden gekocht bij de bloemencorsoplaatsen in de buurt, Vollenhove en Sint-Jansklooster. Volgens Gert Weijs regelen de groepen alles zelf, van bouwlocatie, een boven een sloot gebouwde tent, tot sponsoring. ,,De Oranjevereniging bemoeit zich daar niet mee, al tonen we natuurlijk wel belangstelling voor wat er in de bouwtenten gebeurt.”