IJhorst heeft primeur van verdere uitrol glasvezelnetwerk in Kop van Overijssel

In IJhorst is begonnen met de verdere aanleg van het glasvezelnetwerk in de Kop van Overijssel. Deze week zette aannemer Bam Infra Telecom de eerste schop in de grond vlakbij het eerste verdeelpunt in IJhorst.

De aanleg van het glasvezelnetwerk in de dorpen Rouveen, IJhorst, Grafhorst, ‘s Heerenbroek, Wilsum en het Drentse Nijeveen is hiermee definitief van start gegaan. Volgens Bert Meijerink, directeur joint venture RENDO buitenaf bv, staat de teller nu op bijna duizend adressen die worden aangesloten op het glasvezelnetwerk. Na afronding van de campagne, begin dit jaar, is het aantal abonnementen nog flink gestegen.

Wethouder Lucas Mulder van gemeente Staphorst onderstreept het belang van een snelle internetverbinding voor de leefbaarheid in zijn gemeente. ,,Om het wonen in een kern als IJhorst aantrekkelijk te houden is een goede internetverbinding van belang. Ook voor de school en ondernemers. De dorpsraad heeft zich hier ook voor ingezet. Met hen zijn we blij dat de schop nu de grond ingaat.’’

Zwartewaterland

Op dit moment loopt ook nog een vraagbundeling in Zwartewaterland en IJsselmuiden. ,,We hopen in een volgende stap ook die kernen te kunnen voorzien van glasvezel.” Als 35% van de inwoners, per kern, ‘ja’ zegt tegen de aanleg van een glasvezelnetwerk en voor 21 september een abonnement afsluit bij één van de telecomaanbieders, wordt ook bij hen glasvezel aangelegd.

Aannemer Van Gelder Telecom is bezig met het afronden van de werkzaamheden in het buitengebied van de Kop van Overijssel. Eind dit jaar kan het merendeel van de bijna 7.000 klanten daar gebruikmaken van de internetverbinding. Daarnaast is de aannemer volop bezig met de aanleg in de kernen en bedrijventerreinen van Steenwijkerland. In totaal worden er in de kernen van Steenwijkerland 9.500 adressen aangesloten op het glasvezelnetwerk.