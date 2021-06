IJhorst houdt de adem in: bouwbord staat er, maar wanneer gaat de schop de grond in?

Legertje bemidde­laars probeert angel uit verhitte burenru­zies in Dalfsen en Staphorst te halen

12 juni Een ruzie over een te hoge schutting? Of stankoverlast doordat de buren telkens een vuurtje in de tuin stoken? In Dalfsen en Staphorst is het niet meer ‘oom agent’ of een medewerker van de woningbouwcorporatie of gemeente die er op af komt en een pleister op de irritatiewond plakt. Een legertje vrijwilligers staat klaar om te bemiddelen. ,,We gaan ook niet voor rechter spelen.’’