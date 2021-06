IJhorster campingbaas tegen woningenclave op plek kippenbedrijf: ‘Straks iedere boerderij vervangen door vier of vijf woningen’

De uitbater van camping De Vossenburcht in IJhorst vindt dat de gemeente Staphorst wel erg gul is met het gunnen van de vier nieuwe woningen op de plek van een paar oude al jaren leegstaande kippenschuren.

Volgens campinguitbater Alex Dekker zijn vier grote villa’s - met elk een inhoud van 1100 kubieke meter - echt niet nodig om de sloopkosten van de oude stallen te dekken. ,,Vier grote woningen en nog eens drie woningen in de oude boerderij leveren heel veel geld op. Dit heeft niets meer met rood-voor-rood (gebouwen laten slopen en tegelijkertijd een bouwkavel voor een nieuwe woning aanvragen, red.) te maken’’, aldus Dekker. Volgens hem is de bouw van één à twee woningen voldoende om de sloop te kunnen compenseren.

Dit bleek gisteren gisteren tijdens een spoedprocedure bij de Raad van State in Den Haag. Daar verdedigden de gemeente Staphorst en boerderijeigenaar Alinde Scheepers de sloop- en bouwplannen.

Volgens initiatiefneemster Scheepers verdwijnt er niet alleen 2750 vierkante meter oude stallen en schuren aan de Koedrift, maar wordt ook het historische eslandschap hersteld. ,,Voor de bouw van de stallen is destijds een deel van de es afgegraven. Dat gaan we weer herstellen waardoor de mooie glooiing terugkomt. Die es loopt door tot de dorp, aan de andere kant ligt de camping en daar is de es geheel afgegraven.’’

Precedentwerking

Campinguitbater Dekker vindt het herstel van de es geen probleem, wel de toename van het aantal woningen in het gebied, nabij zijn bedrijf; de camping ligt aan de nabij gelegen Bezoensweg. ,,Het is daar vooral een agrarisch recreatief gebied. Daar moet je geen groot aantal woningen op een kluitje zetten, dat is nergens voor nodig. Het schept bovendien precedentwerking’’, denkt Dekker. ,,Want als dit mag, kan straks elke opgedoekte boerderij in Staphorst door vier tot zeven woningen vervangen worden’’, verwacht de campingman. ,,Dan blijft er weinig openheid in het landschap over.’’

Duurt nog een jaar

Rechter en staatsraad Lex Michiels wilde weten of een spoeduitspraak wel zin heeft. Want Scheepers’ raadsman zei dat het waarschijnlijk nog een jaar duurt voordat de schop in de grond gaat en er met de bouw van de woningen wordt begonnen. ,,Maar voordat we met de bouw beginnen, moeten we nog een hoop voorbereiden. En als het bestemmingsplan wordt geschorst, lopen we zo een jaar extra vertraging op’’, aldus Scheepers.

Staatsraad Michiels zegt binnen twee weken een spoeduitspraak over het plan te zullen doen.