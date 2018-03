IJs of geen ijs: stemboot Steenwijkerland vaart uit

Snel optreden brandweer Staphorst voorkomt uitslaande brand

18 maart Dankzij snel optreden van de brandweer van Staphorst is voorkomen dat een rietgedekte boerderij aan de Gemeenteweg in die plaats vanmiddag in vlammen is opgegaan. Dat zegt de woordvoerder van de Veiligheidsregio IJsselland. De bewoners kunnen door waterschade niet terug naar hun huis en worden elders ondergebracht.