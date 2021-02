IJsbaan Blokzijl is vanaf 10.00 uur open, maar alleen voor leden

video Op deze plek worden tienduizen­den schaatsers verwacht: ‘Dit houdt zelfs de politie niet tegen’

9 februari Eerst ijs, maar dan? Horeca in de Kop van Overijssel verwacht dat het eind deze week met tienduizenden schaatsliefhebbers drukker dan ooit wordt op de bevroren wateren in de noordelijke provinciepunt. Ondernemers doen hun best een graantje mee te pikken, maar voelen weinig gemeentelijke steun. ,,Maar die heb ik niet nodig, na zo’n jaar laat ik me dit niet afpakken.”