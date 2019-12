IJsbaan op Markt in Steenwijk gaat niet door vanwege geldgebrek

Smithy's Palace in Eesveen deze maand weer open: ‘Je moet zorgen dat het hier bijzonder is’

6:08 Oude tijden herleven komende weken bij Smithy’s Palace in Eesveen. De discotheek gaat in december tijdelijk weer open, zodat initiatiefnemers Dewy de Hoop (39) en haar partner Stefan Otten (45) kunnen kijken of een definitieve heropening haalbaar is.