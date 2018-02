IJsbaan Staphorst na enkele uren al weer dicht

Gemist? Zwolse voetbaltrainer voor ogen van jeugdteam in elkaar geslagen

25 februari 'Even de trainer van de jeugd een lesje leren'. Met knuppels en al werd de trainer van een jeugdteam in Zwolle in elkaar geslagen. Er werd op zijn rug, armen en benen geramd. Eentje geeft de weerloze trainer zelfs een schop tegen zijn hoofd. Het verhaal van deze mishandeling is één van de meest gelezen berichten van afgelopen week. Dit zijn andere opmerkelijke artikelen: