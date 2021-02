IJsbanen Blokzijl en Staphorst zijn open, maar alleen voor leden, Wanneperveen blijft dicht

UPDATEDe ijsbaan in Blokzijl is vandaag vanaf 10.00 uur open. Ook de op evenemententerrein De Tippe in Staphorst opgespoten ijsbaan is geopend. Alleen leden van de verenigingen mogen de baan op.

Wie in Blokzijl geen lid is en toch wil schaatsen, kan wel ter plekke lid worden door zich in te schrijven bij een van de aanwezige bestuursleden.

De kwaliteit van het ijs is niet best, zo laat bestuurslid Jan-Anne Steenbeek van IJsclub Blokzijl weten. ,,Maar desondanks en na veel wikken en wegen hebben we besloten om toch de ijsbaan open te doen.’’

Steenbeek wijst erop dat de vereniging verschillende maatregelen heeft genomen om het schaatsen coronaproof te laten verlopen. ,,Zo hebben we de normale ingang via de oprit naar de baan, de uitgang is vanaf de baan links om het ijsclub gebouw heen.’’ Op deze manier worden de mensen gescheiden die naar de baan komen van de mensen die hun rondjes al hebben gereden. Bij de baan is desinfectiemateriaal aanwezig.

Op het ijs staan bankjes en stoelen om de schaatsen onder te binden. ,,Helaas is er geen koek en zopie en de baan sluit om 20.30 uur, dit in verband met de avondklok.’’

Wanneperveen

Het bestuur van de ijsclub in Wanneperveen heeft besloten de baan dicht te houden. ,,Gaat het eindelijk vriezen, hebben we te maken met het Covid-19 virus. Als bestuur hebben alle regels en protocollen waaraan we moeten voldoen doorgesproken en komen, met pijn in ons hart, tot de conclusie dat we niet aan alle regels/protocollen kunnen voldoen.’’ Daarom gaat de ijsbaan niet open. ,,Het is erg, erg zuur, maar we zien geen andere mogelijkheid.’’