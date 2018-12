IJspret op de Markt in Steenwijk

video Prins Maurits­huis Blokzijl geeft geheimen prijs bij verbouwing

5 december Ze wisten wel dat er ‘wat’ moest zitten, maar dat het oude kerkplafond nog in zó'n gave staat z'n geheimen zou prijsgeven was wel het gedroomde scenario voor Alko (42) en Annemarie Tolner (38). De gasten van hun horecabedrijf aan de havenkolk in Blokzijl zitten straks onder het houten tongewelf, achter originele kerkramen. In een decor doorspekt met verhalen, want hier echoën nog de kinderstemmen van het weeshuis.