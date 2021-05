Illegaal gedempte sloten in Staphorst weer open graven

De gemeente kan dat als grondeigenaar eisen, geeft wethouder Alwin Mussche aan. ,,We hopen dat de oorspronkelijke situatie in het gebied spoedig hersteld is. Daar heeft iedereen belang bij.’’ De betrokken perceeleigenaren krijgen eerst een brief. ,,Daarin nodigen we ze uit om de komende maanden met ons in gesprek te gaan. We doen daarbij een moreel beroep op diegenen die deze sloten hebben gedempt. Graaf ze weer open en herstel de oude situatie”, aldus Mussche.