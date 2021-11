Ilse en Edwin uit Steenwijk willen graag voedselbos bij Woldhuisje, maar daar steekt gemeente stokje voor

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Urk onbetwist koploper in aantal besmettin­gen: gemeente nadert 300 positieve tests per 100.000 inwoners

Urk blijft - net als gisteren - koploper in het aantal positieve tests in deze regio. Daarmee is de gemeente ook landelijk koploper. De cijfers gingen er zelfs nog verder door het dak met 282,7 positieve tests per 100.000 inwoners. Gisteren bedroeg dat aantal nog 226 besmettingen per 100.00 inwoners.

21 november