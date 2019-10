In De Wieden bij Dwarsgracht krijgt de Grote Vuurvlinder vanaf nu ruim baan

Weekend­tips: Breidagen, slotactivi­tei­ten Kinderboe­ken­week en de Archeolo­gie­dag

15:01 De agenda in het weekend nog leeg? Er zijn voldoende evenementen in de regio om je te vermaken. Ga naar de Breidagen in Zwolle, de Kinderboekenweek-activiteiten in Deventer of de Archeologiedag die op verschillende locaties wordt gehouden.