In het najaar is carpoolplaats bij Boer Staphorst beschikbaar

Als definitieve oplossing dient zich wellicht aan De Kop van de Muldersweg, die een facelift krijgt. ,,Daar liggen kansen. Drie grondeigenaren zijn met een plan bezig en waarschijnlijk is hier ook plek voor een carpoolstrook. We zijn met hun al een tijdje in gesprek’’, aldus wethouder Alwin Mussche. Omdat de realisatie op zich laat wachten, kiest het college eerst voor een tijdelijke carpoolplaats. Die is in het najaar beschikbaar.

Er is grote behoefte aan meer carpoolplaatsen nabij de A28. Nu worden her en der auto's in straten geparkeerd. Hotel Waanders, die vlak langs de op- en afritten van de snelweg ligt, heeft last van bezoekers die de auto hier de hele dag parkeren terwijl ze geen kopje koffie drinken of lunchen.

Met een motie uit 2016 heeft de raad al aan het college gevraagd om snel een carpoolplek te realiseren. Daar wordt nu gehoor aangegeven. ,,Bizar dat het 2,5 jaar heeft geduurd. En het gaat nog maar om tijdelijke plaatsen. Maar mooi dat het initiatief van een ondernemer komt, die zichzelf heeft aangeboden’’, aldus Herriët Brinkman (CDA). Ook Fabian de Wee (Gemeentebelangen) was verre van blij met de gang van zaken. Ook hem steekt de lange tijd dat het geduurd heeft, maar ook dat de locatie vrij ver van de snelweg ligt. Hij heeft een compliment voor de ondernemer die bij de gemeente heeft aangeklopt. ,,Maar dat hoort eigenlijk niet zo te zijn. Het is een bijzondere gang van zaken dat een ondernemer de gemeente tot actie aan moet zetten’’, aldus De Wee. ,,Desondanks willen wij dat er zo snel mogelijk een carpoolplek beschikbaar is. Ook omdat we denken dat daarmee de druk die eigenaar van het hotel ervaart minder gaat worden’’.