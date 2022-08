In slaap gedommeld na lange dag hard werken bij hoge temperatuur: chauffeur van busje met arbeidsmigranten veroorzaakt zwaar ongeluk op Zomerdijk in Zwartsluis

Het is erg warm op 17 juni vorig jaar. Arbeidsmigrant I.O. is moe, want hij had al weken lang en hard gewerkt in een bloemenveld in Dwingeloo. Van zijn baas moet hij het busje besturen om zichzelf en vier collega’s naar hun huis in Zwartsluis huis te brengen. En als de baas dat zegt, dan gebeurt dat zo. Dat hoort bij de cultuur van de Roemenen, weet zijn advocaat te vertellen. ,,Ze hebben eerbied voor gezagsdragers.” Op de Zomerdijk gaat het mis. De bestuurder dommelt in slaap, komt op de verkeerde weghelft, en botst daar in volle vaart op een tractor met aanhanger.